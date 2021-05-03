Ирина Билык призналась, от чего может умереть

Украинская певица Ирина Билык, недавно сообщившая, что разводится с пятым мужем, шокировала новым откровением. Как оказалось, звезда очень боится садиться за руль, несмотря на то, что в ее владении числится значительный автопарк.

Об этом исполнительница рассказала в программе "Мой секрет" с Машей Ефросининой.

В это трудно поверить, но знаменитость никогда не водила автомобиль и очень опасается это делать. У Билык появляется страшное предчувствие, что она может разбить транспортное средство, а также травмироваться и даже умереть.

"Мне кажется, что когда я сяду за руль, я сразу разобью машину и, конечно, разобьюсь сама", - поделилась страхами Ирина.

У звезды есть три машины и личный водитель, которому она доверяет авто.

На автомобиле Nissan певица забирает младшего сына из детского сада и возит его на прогулку.

Также у нее есть электрокар Tesla Model 3. Данное авто стоит 55 тысяч долларов и ей его подарил близкий друг. Певица заявила, что это самый ее любимый автомобиль. В нем она себя ощущает "как в корабле".

Белый бус Mersedes певица использует во время своих гастролей. В нем установлены удобные кресла и есть даже место, чтобы поспать.

Ирина Билык рассказала о своих страхах (видео: YouTube)