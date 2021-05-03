ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ірина Білик зізналася, від чого може померти

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 10:24
Ірина Білик зізналася, від чого може померти Фото: Ірина Білик зізналася у своїх страхах (facebook. com. bilykiryna)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно повідомила, що розлучається з п'ятим чоловіком, шокувала новим одкровенням. Як виявилося, зірка дуже боїться сідати за кермо, незважаючи на те, що в її володінні числиться значний автопарк.

Про це виконавиця розповіла в програмі "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

У це важко повірити, але знаменитість ніколи не водила автомобіль і дуже побоюється це робити. У Білик з'являється страшне передчуття, що вона може розбити транспортний засіб, а також травмуватися і навіть померти.

"Мені здається, що коли я сяду за кермо, я відразу розіб'ю машину і, звичайно, розіб'юся сама", - поділилася страхами Ірина.

У зірки є три машини й особистий водій, якому вона довіряє авто.

На автомобілі Nissan співачка забирає молодшого сина з дитячого садка і возить його на прогулянку.

Також у неї є електрокар Tesla Model 3. Дане авто коштує 55 тисяч доларів і їй його подарував близький друг. Співачка заявила, що це самий її улюблений автомобіль. У ньому вона себе відчуває "як в кораблі".

Білий бус Mersedes співачка використовує під час своїх гастролей. У ньому встановлені зручні крісла і є навіть місце, щоб поспати.

Ірина Білик розповіла про свої страхи (відео: YouTube)

Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, що зробила пластику після зустрічі з тоді ще президентом України Леонідом Кучмою. Їй не подобалися навислі очі, і здавалося, що вони виглядали, як ніби вона постійно плаче.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Ірина Білик
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Закрийте вікна: у Києві оголошено штормове попередження
Закрийте вікна: у Києві оголошено штормове попередження