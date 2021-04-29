Ирина Билык сделала пластику после встречи с Кучмой: "были умоляющие глаза"

По словам Ирины, катализатором стала встреча с тогда еще президентом Украины Леонидом Кучмой.

"У меня были молящие глаза, они так нависали, как будто я постоянно плачу. Помню, выступала во Дворце "Украина", где встретилась с президентом Леонидом Кучмой. Вот он со всеми здоровается, подходит ко мне и говорит "Ирина, а чего у вас такие грустные глаза". И тогда я решила, что надо делать что-то с глазами, если уже и президент заметил, что они у меня грустные. Я решила их немного "развеселить", - поделилась звезда.

Также Билык рассказала, что одной операцией на глаза не ограничилась, она также сделал себе нос.

"И нос делала. У меня есть грузинская кровь и от Грузии у меня остался нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос видно за километр. И я попросила горбинку немного убрать. Но не полностью, потому что не хотела, чтобы люди увидели другую женщину", - призналась исполнительница.

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