Ирина Федишин поразила формами на видео из спортзала: "вот это дыни"
Украинская певица Ирина Федишин на карантине даром времени не теряет. Она с удовольствием поддерживает свое тело в безупречной форме, что и демонстрирует подписчикам на видео.
Горячий ролик с тренировкой Ирина опубликовала на своей странице в Instagram.
"Скоро лето. Дома почему-то не остается времени на спорт, всегда находятся дела поважнее. А вот в зале мотивация растет. А как вы любите заниматься: дома или в тренажерном зале?" - спросила у фанатов артистка.
В ролике показано, как Ирина под руководством тренера делает упражнения для грудных мышц и спины. Она одета в черную спортивную форму, которая очень хорошо подчеркивает ее шикарный бюст.
Об этом ей не забыли напомнить поклонники и сделали ей массу комплиментов по по поводу ее стройной фигуры.
- Вот это дыни!
- Молодец какая!
- Ты просто супер!
- Ирина, вы прекрасны!
- Какая молодец, ну просто супер!
- Ох, и грудь у тебя!
Как мы ранее писали, популярная певица Ирина Федишин, которая продала жилье из-за коронавируса, раскрыла секрет своей роскошной фигуры.