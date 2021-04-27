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Ирина Федишин поразила формами на видео из спортзала: "вот это дыни"

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 14:42
Ирина Федишин поразила формами на видео из спортзала: "вот это дыни" Фото: Ирина Федишин продемонстрировала подтянутое тело (instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Lite

Украинская певица Ирина Федишин на карантине даром времени не теряет. Она с удовольствием поддерживает свое тело в безупречной форме, что и демонстрирует подписчикам на видео.

Горячий ролик с тренировкой Ирина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Скоро лето. Дома почему-то не остается времени на спорт, всегда находятся дела поважнее. А вот в зале мотивация растет. А как вы любите заниматься: дома или в тренажерном зале?" - спросила у фанатов артистка.

В ролике показано, как Ирина под руководством тренера делает упражнения для грудных мышц и спины. Она одета в черную спортивную форму, которая очень хорошо подчеркивает ее шикарный бюст.

Об этом ей не забыли напомнить поклонники и сделали ей массу комплиментов по по поводу ее стройной фигуры.

  • Вот это дыни!
  • Молодец какая!
  • Ты просто супер!
  • Ирина, вы прекрасны!
  • Какая молодец, ну просто супер!
  • Ох, и грудь у тебя!

Как мы ранее писали, популярная певица Ирина Федишин, которая продала жилье из-за коронавируса, раскрыла секрет своей роскошной фигуры.

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