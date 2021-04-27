ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ірина Федишин вразила формами на відео зі спортзалу: "оце так дині"

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 14:42
Ірина Федишин вразила формами на відео зі спортзалу: "оце так дині" Фото: Ірина Федишин продемонструвала підтягнуте тіло (instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Lite

Українська співачка Ірина Федишин на карантині дарма часу не втрачає. Вона із задоволенням підтримує своє тіло в бездоганній формі, що і демонструє підписникам на відео.

Гарячий ролик з тренуванням Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Скоро літо. Вдома чомусь не залишається часу на спорт, завжди знаходяться справи важливіші. А ось в залі мотивація зростає. А як ви любите займатися: вдома або в тренажерному залі?"- запитала у фанатів артистка.

У ролику показано, як Ірина під керівництвом тренера робить вправи для грудних м'язів і спини. Вона одягнена в чорну спортивну форму, яка дуже добре підкреслює її шикарний бюст.

Про це їй не забули нагадати шанувальники і зробили їй масу компліментів з приводу її стрункої фігури.

  • Оце так дині!
  • Молодець яка!
  • Ти просто супер!
  • Ірина, ви прекрасні!
  • Яка молодець, ну просто супер!
  • Ох, і груди у тебе!

Як ми раніше писали, популярна співачка Ірина Федишин, яка продала житло через коронавірус, розкрила секрет своєї розкішної фігури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Ірина Федишин
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Потеплішає зовсім скоро: народний синоптик дав прогноз на травень
Потеплішає зовсім скоро: народний синоптик дав прогноз на травень