Ірина Федишин вразила формами на відео зі спортзалу: "оце так дині"
Українська співачка Ірина Федишин на карантині дарма часу не втрачає. Вона із задоволенням підтримує своє тіло в бездоганній формі, що і демонструє підписникам на відео.
Гарячий ролик з тренуванням Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Скоро літо. Вдома чомусь не залишається часу на спорт, завжди знаходяться справи важливіші. А ось в залі мотивація зростає. А як ви любите займатися: вдома або в тренажерному залі?"- запитала у фанатів артистка.
У ролику показано, як Ірина під керівництвом тренера робить вправи для грудних м'язів і спини. Вона одягнена в чорну спортивну форму, яка дуже добре підкреслює її шикарний бюст.
Про це їй не забули нагадати шанувальники і зробили їй масу компліментів з приводу її стрункої фігури.
- Оце так дині!
- Молодець яка!
- Ти просто супер!
- Ірина, ви прекрасні!
- Яка молодець, ну просто супер!
- Ох, і груди у тебе!
Як ми раніше писали, популярна співачка Ірина Федишин, яка продала житло через коронавірус, розкрила секрет своєї розкішної фігури.