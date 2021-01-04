Ирина Федишин раскрыла секреты роскошной фигуры: делайте выводы

Популярная певица Ирина Федишин, которая продала жилье из-за коронавируса, раскрыла секрет своей роскошной фигуру. По словам артистки и мамы двоих детей, в этом ей помогают занятия спортом.

Так, Федишин регулярно занимается фитнесом дома, также ее часто видят в парке во время утренней зарядки. Иногда певица даже выставляет спортивные лайвы у себя в соцсети. Но и это еще не все.

"Из-за карантина я не ходила в фитнес-клуб, поэтому включала на YouTube видео и занималась. Мы не едим дома жирные блюда, предпочитаем запеченные овощи, а с утра я готовлю кашу. Я и мои близкие отказались от сладостей и сахара", – объяснила звезда в интервью каналу "Украина".

Ирина Федишин в свои 33 выглядит просто фантастически (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Она добавила, что из-за работы всегда старается хорошо выглядеть.

"Но в связи с карантином активная деятельность слегка снизилась и, чтобы не набрать лишний вес, я уделяю время кардионагрузкам", - отметила Федишин.

Перенесенный коронавирус тоже внес свои коррективы в образ жизни 33-летней певицы и ее семьи.

"У меня была легкая форма, а вот муж перенес коронавирус в тяжелой форме. Мы очень сильно переживали за Виталия. Я спросила врача: "Почему мы по-разному перенесли болезнь?". На что он мне ответил: "Наверно, из-за лишнего веса. Поэтому делайте выводы", – призналась певица.

Всегда красивая и стройная Ирина Федишин держит себя в форме (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ранее мы писали, что Алина Гросу обвинила Ирину Федишин в плагиате, но та резко ответила.