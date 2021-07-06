Исчерпывающий ответ: врач рассказала неизвестную правду о защите от солнца летом

Лето. Отпуск. Солнце. Защищаться? Или, наоборот, ловить жаркие лучи в надежде набрать запас витамина Д?
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева расставила все точки над i в своем Instagram.
Солнце действительно активизирует образование собственного витамина Д. А чтобы кожа не сгорала, важно поддерживать достаточный уровень вит Д - от 70 нг / мл и выше. Верхняя граница определяется лечащим врачом, в зависимости от ваших индивидуальных данных.⠀
Крем для загара начинает действовать не сразу (фото: pexels)
Неизвестные факты о защите от солнца
Но интенсивное излучение, особенно с 11 до 16 часов дня, опасно негативными последствиями: снижением иммунитета, риском повреждения глаз, кожи, преждевременным старением.
Крема от солнца помогают защитить кожу от ожогов. Однако, следует обращать внимание не только на цифру SPF защиты, но и на состав тюбиков, которые вы покупаете. Если SPF 50 и больше, совсем не значит, что вы можете безопасно находиться под солнцем долгое время.
Защитные крема наносятся на большую поверхность тела, поэтому важно, какие УФ фильтры использует производитель в такой косметике.
Высокотоксичные (оксибензон, октиноксат) проникают через кожу, обнаруживаются в крови, моче, материнском молоке, часто вызывают аллергические реакции. Негативно активны в отношении гормонов, особенно репродуктивной системы и щитовидной железы. Начинают свое действие только через 20-30 минут после нанесения.
Среднетоксичные (гомосалат, октокрилен).
Самые безвредные физические (минеральные) фильтры - диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide) не способны проникать через кожу и не вызывают аллергии. Нет данных о их влиянии на гормоны человека. Начинают работать с момента нанесения. Но дают белесоватый оттенок кожи.
Содержание витамина А в кремах от солнца не приносит пользы. Ранее считалось, что его добавление профилактирует старение кожи. Но исследования показали, что этот антиоксидант под воздействием солнечных лучей может спровоцировать поражения кожных покровов. Кремы с антиоксидантами лучше использовать после солнечных ванн.
Ультрафиолетовые лучи вызывают не только солнечные ожоги. Среди негативных последствий - ранние морщины, воспаление роговицы, катаракта, повреждение клеток и ДНК, от которых крема не защищают.
Также, чем темнее кожа, тем хуже в ней синтезируется витамин Д.