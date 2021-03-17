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Известная украинская певица потеряла голос: сначала сжало шею и горло

Автор: Светлана Мащенко

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) призналась, что потеряла голос. И причиной этому стали проблемы с ментальным здоровьем.

Об этом артистка рассказала в Instagram.

25-летняя исполнительница хита "Охрана, отмена", и участница нацотбора на Евровидение говорит, что физически она здорова. Но невысказанные психологические моменты привели к такому результату. Она обращалась к психологу и пришла к выводу, что нужно больше открываться своим близким.

"У меня пропал голос, представляете? Я здорова физически, а вот с ментальным самочувствием не поработала вовремя. Помните, постилась в сторіз, что еду к психологу? Главный вывод: друзьям можно говорить все, что на душе. На то они и друзья", - говорит Яна.

Сначала она почувствовала сжатость в шее и горле, а через несколько дней поняла, что не может говорить.

"Я допустила ошибки, накопила в себе непроговорене - и сначала кратко шею и горло, а уже через несколько дней голос сказал: "Я отойду, а ты пока подумай над своим поведением". Все, что пока могу - нюхать анисовое масло и просить вас не повторять такие трюки в домашних условиях. Потому что родители учили быть милыми к другим, но почему-то не к себе", - пишет она.

Замалчивание своих проблем "вылезло" Jerry Heil "горлом".

Jerry Heil потеряла голос

Ранее Jerry Heil призналась, что каждое выступление на сцене для нее - это большой стресс. Звезда поделилась способом, как успокаивает себя перед выходом к аудитории.

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