Известная украинская ведущая осуществила заветную мечту тяжелобольного мальчика

В марте телеведущая Неля Шовкопляс, проект Здійсни мрію и Международные авиалинии Украины осуществили мечту 15-летнего юноши Андрея Калужного - полетать на самолете и почувствовать себя пилотом!

По возможностям сегодняшней медицины, заболевание Андрея - синдром MORFAN - редкое и не может быть полного выздоровления. Одним из его проявлений является гипогликемия - у Андрюши постоянно падает уровень глюкозы в крови. Для того, чтобы осуществить свою мечту и стать пилотом, ему нужно пройти физическую подготовку, а для юноши такие нагрузки противопоказаны. Несмотря на это, Андрей может приблизиться к заветной профессии!

В аэропорту Борисполь парня встретила волонтер благотворительного проекта Неля Шовкопляс с хорошей новостью - Андрей отправляется посмотреть на мир "глазами пилота" в суперполет!

Неля Шовкопляс и Андрей Калужный (фото: пресс-служба 1+1)

Полтора часа воздушного путешествия над Киевом и областью, вдоль Днепра, возле ЧАЭС и над Припятью и Гостомелем, где базируется АН-225 "Мрія", в сопровождении интересных историй пилотов-экскурсоводов об авиационном деле. Андрей не отводил глаз от иллюминатора и внимательно запоминал каждое слово. В этом рейсе самолет пролетает так низко, что пассажиры могут разглядеть знакомые здания и достопримечательности города. После полета на мечтателя ждала экскурсия крупнейшим пассажирским лайнером Украины - Boeing 777.

Андрей Калужный возле самолета (фото: пресс-служба 1+1)

На борту большого самолета Андрея провели в кабину летного экипажа и показали их комнату отдыха, похожую на капсульный отель. Высота комнаты - 1,5 метра, а рост мечтателя - 202 см(!), поэтому ему пришлось сильно наклониться, чтобы войти. Увидеть воочию, как устроена кабина пилота, для подростка было сверхважно - ранее Андрей изучал эргономику самолета только по познавательных видео и книг.

Андрей Калужный в кабине самолета (скриншот с видео)

Команда проекта верит в то, что с развитием технологий, Андрей Калужный сможет поднять в небо самолет.

"Сегодня мы только приблизили Андрюшу к его мечте. Никому не известно, как там будет в будущем: возможно найдут лекарство от этой болезни или стремительно изменятся новейшие технологии. Мы верим, что у Андрея все получится. Юноша увлекается также IT-технологиями, поэтому дарю ему учебные курсы. Кто знает, может, именно он сделает огромный программный переворот, и больше болезнь не будет помехой в его "пилотной" мечте. Возможно, через несколько лет пилотировать самолетами получится отсюда, с земли, в специальных кабинетах через дисплеи", - прокомментировала Неля Шовкопляс.

Впечатленный осуществлением мечты Андрей заверил команду проекта, что когда-то посадит самолет во Львовский аэропорт. Туда, где впервые увидел лайнер и влюбился в авиацию.

Неля Шовкопляс осуществила мечту юноши, который борется с тяжело болезнью (видео: YouTube)