Відома українська ведуча здійснила заповітну мрію важкохворого хлопчика

У березні телеведуча Неля Шовкопляс, проєкт Здійсни мрію і Міжнародні авіалінії України здійснили мрію 15-річного юнака Андрія Калужного - політати на літаку і відчути себе пілотом!

За можливостями сьогоднішньої медицини, захворювання Андрія - синдром MORFAN - рідкісне і не може бути повного одужання. Одним з його проявів є гіпоглікемія - в Андрійка постійно падає рівень глюкози в крові. Для того, щоб здійснити свою мрію і стати пілотом, йому потрібно пройти фізичну підготовку, а для юнака такі навантаження протипоказані. Попри це, Андрій може наблизитися до омріяної професії!

В аеропорту Бориспіль хлопця зустріла волонтер благодійного проєкту Неля Шовкопляс з доброю новиною - Андрій відправляється подивитися на світ "очима пілота" в суперполіт!

Неля Шовкопляс і Андрій Калужний (фото: прес-служба 1+1)

Півтори години перельоту над Києвом і областю, вздовж Дніпра, біля ЧАЕС і над Прип'яттю і Гостомелем, де базується АН-225 "Мрія", в супроводі цікавих історій пілотів-екскурсоводів про авіаційну справу. Андрій не відводив очей від ілюмінатора і уважно запам'ятовував кожне слово. У цьому рейсі літак пролітає так низько, що пасажири можуть розгледіти знайомі будівлі і пам'ятки міста. Після польоту на мрійника чекала екскурсія найбільшим пасажирським лайнером України - Boeing 777.

Андрій Калужний біля літака (фото: прес-служба 1+1)

На борту великого літака Андрія провели до кабіни льотного екіпажу і показали їх кімнату відпочинку, схожу на капсульний готель. Висота кімнати - 1,5 метра, а зріст мрійника - 202 см (!) тому йому довелося сильно нахилитися, щоб увійти. Побачити на власні очі, як влаштована кабіна пілота, для підлітка було надважливо - раніше Андрій вивчав ергономіку літака тільки з пізнавальних відео та книжок.

Андрій Калужний в кабіні літака (скріншот з відео)

Команда проєкту вірить в те, що з розвитком технологій, Андрій Калужний зможе підняти в небо літак.

"Сьогодні ми тільки наблизили Андрійка до його мрії. Нікому не відомо, як там буде в майбутньому: можливо знайдуть ліки проти цієї хвороби або стрімко зміняться новітні технології. Ми віримо, що в Андрія все вийде. Юнак захоплюється IT-технологіями, тому дарую йому навчальні курси. Хто знає, може, саме він зробить величезний програмний переворот, і більше хвороба не буде перешкодою в його "пілотній" мрії. Можливо, через кілька років пілотувати літаки вийде звідси, з землі, в спеціальних кабінетах через дисплеї", - прокоментувала Неля Шовкопляс.

Вражений здійсненням мрії Андрій запевнив команду проєкту, що колись посадить літак у Львівський аеропорт. Туди, де вперше побачив лайнер і закохався в авіацію.

Неля Шовкопляс здійснила мрію юнака, який бореться з важко хворобою (відео: YouTube)