Известный астролог назвала знаки Зодиака, для которых год Быка станет белой полосой

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка обещает некоторым знакам Зодиака очень везучие периоды, в которые они смогут реализовать свои самые грандиозные замыслы и осуществить заветные мечты.

Астролог Василиса Володина составила прогноз и назвала пять знаков Зодиака, для которых 2021-й может стать белой полосой, состоящей из удачи, везения и приятных подарков Фортуны. Об этом пишет NTR.

Телец

У Тельцов получится совместить приятное и полезное. Повезет в личных отношениях и ожидается карьерный рост. Сама Фортуна будет полностью на вашей стороне, особенно если вы постараетесь и приложите для этого хоть какие-то усилия.

Близнецы

В начале 2021 года Близнецам придется разобраться с делами, оставшимися с предыдущего года. И хотя работы будет много и даже очень много, награда будет соответствующая. Возможно даже повышение по службе или неплохая денежная премия.

Лев

Для Льва в начале года будет много сил и энергии. У вас будет очень много планов, а также работы. Со временем вам придется немного сбавить обороты, но только не остановиться. На работе вам предстоит наладить отношения с коллегами и руководством.

Стрелец

Начало года обещает быть спокойным и размеренным для Стрельцов. Можно будет спокойно отдохнуть в отпуске, уделять больше времени родным. В конце года работы прибавиться, но Стрельца это только раззадорит.

Водолей

Для Водолеев год Быка будет очень удачным. И хотя вам предстоит много работать, это окупиться повышением по карьерной лестнице и увеличением зарплаты. А вот получить новую должность будьте готовы не раньше лета. Если же вы решили сменить работу, этот шаг лучше тщательно обдумать.

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