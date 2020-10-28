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Изысканный дом и интересный дизайн: как живут Меган Маркл и принц Гарри

Новина українською → Среда 28 октября 2020 18:30
Изысканный дом и интересный дизайн: как живут Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)
Автор: Lite

Меган Маркл и принц Гарри переехали в новый дом и показали его часть

Не так давно Меган Маркл и принц Гарри отказались от возможности унаследовать королевский престол и дали себе возможность переехать и жить независимо в Соединенных Штатах Америки.

Новое жилище семьи находится в Калифорнии рядом с домами многих голливудских звезд. Дом стоит около 15 миллионов долларов.

Недавно принц Гарри дал интервью для издания "GQ". Разговор с журналистом состоялся в формате видеосвязи, а видеозапись выложили в интернет, поэтому зрители увидели часть нового дома звездной пары.

Изысканный дом и интересный дизайн: как живут Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри в новом доме (скриншот)

Изысканный дом и интересный дизайн: как живут Меган Маркл и принц Гарри Принц Гарри в новом доме (скриншот)

Гарри сидел на диване кремового цвета с маленькими подушками для декора. На заднем фоне можно разглядеть три оригинальные черно-белые картины, вероятно, купленные на аукционе. Трудно понять, что именно изображено на этих креативных произведениях искусства, но многие предполагают, что на рисунке - птичьи гнезда. Также, позади дивана расставлены ароматические свечи, придающие комнате атмосферы уюта. Кроме этого, в кадре виднеется горшок с домашним растением. А в углу комнаты почему-то стоит лестница, которая опирается на стену, вероятно она тоже является частью декора.

Судя по всему, Гарри и Меган уже успели прекрасно обустроиться в новом доме и полюбили это жилье.

Инсайдеры рассказывают, что переезд сделал пару значительно счастливее.

Они любят это место. Это то, на что они надеялись, и даже больше. Возможность поужинать на улице в октябре - это большая перемена для Гарри, он любит это, они оба это любят", - рассказал инсайдер американскому изданию Hollywood Life.

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