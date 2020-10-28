ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вишуканий дім та цікавий дизайн: як живуть Меган Маркл та принц Гарі

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 18:30
Вишуканий дім та цікавий дизайн: як живуть Меган Маркл та принц Гарі Меган Маркл та принц Гарі (фото: instagram.com/sussexroyal)
Автор: Lite

Меган Маркл та принц Гарі переїхали у новий дім і показали частину нового помешкання

Не так давно Меган Маркл та принц Гарі відмовилися від можливості унаслідувати королівський престол та дали собі можливість переїхати і жити незалежно у Сполучених Штатах Америки.

Нове помешкання сім'ї знаходиться у Каліфорнії поруч з будинками багатьох голлівудських зірок. Маєток коштує близько 15 мільйонів доларів.

Нещодавно принц Гарі дав інтерв'ю для видання "GQ". Розмова з журналістом відбулася у форматі відеозв'язку, а відеозапис виклали в інтернет, тож глядачі побачили частину нового дому зіркової пари.

Вишуканий дім та цікавий дизайн: як живуть Меган Маркл та принц Гарі

Принц Гарі у новому домі (скріншот)

Вишуканий дім та цікавий дизайн: як живуть Меган Маркл та принц ГаріПринц Гарі у новому домі (скріншот)

Гарі сидів на дивані кремового кольору з маленькими подушками для декору. На задньому фоні можна розгледіти три оригінальні чорно-білі картини, ймовірно, придбані на аукціоні. Важко зрозуміти, що саме зображено на цих креативних витворах мистецтва, але багато хто припускає, що на малюнку - пташині гнізда. Також, позаду дивану розставлені ароматичні свічки, що додають кімнаті атмосфери затишку. Окрім цього, в кадрі видніється горщик з домашньою рослиною. А у кутку кімнати чомусь стоїть драбина, яка опирається на стіну, ймовірно вона теж є частиною декору.

Судячи з усього, Гарі та Меган вже встигли чудово облаштуватися у новому маєтку та полюбили це житло.

Інсайдери розповідають, що переїзд зробив пару значно щасливішою.

"Вони люблять це місце. Це те, на що вони сподівались, і навіть більше. Можливість повечеряти на вулиці у жовтні - це велика зміна для Гарі, він любить це, вони обоє це люблять", - розповів інсайдер американському виданню Hollywood Life.

Раніше ми писали, що Меган Маркл зробила заяву про сина і розповіла чому пропала з соцмереж

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Меган Маркл принц Гаррі
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Водяного
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Водяного