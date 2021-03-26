Jerry Heil похвасталась целлюлитом на бедрах: "идеальных людей не существует"

Jerry Heil показала целлюлит на бедрах, который проявился несмотря на ее худобу. Яна Шемаева (настоящее имя артистки) говорит, что всему виной ее ненормальный график.

Фото финалистка Нацотбора на Евровидение разместила на своей странице в Instagram.

Автор хита "Охрана, отмєна" совершенно не стесняется недостатков своего тела и обещает делиться новыми неидеальными фото.

Отметим, что кадры с целлюлитом сделаны в аэропорту Борисполь перед вылетом на отдых. Певица уже наслаждается морем, солнцем и песчаными пляжами в Дубае.

"Знакомьтесь, это Мистер Цилик. Еще тот Дон Жуан. Обожает женские ляжки!" - шутит Jerry Heil.

Фото: Jerry Heil показала целлюлит (instagram.com/thejerryheil)

Девушка говорит, что набор веса стал заметен даже ее окружению.

"Сегодня даже друг признал, что я поднабрала. А я затекла! Вот сидела думала, почему. Мозг почти стер из памяти, что произошло несколько дней назад. Я вам просто покажу свой плотный субботний график. Проснулась около 3 часов утра. Поела. Заснула. Проснулась. Поела. Заснула. Проснулась..." - пишет певица и обещает постить "пузатые фотки с отдыха". - Потому что идеальный контент - идеальным людям. А таких не существует".

Фото: Jerry Heil не стесняется своих недостатков (instagram.com/thejerryheil)