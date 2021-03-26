Jerry Heil похизувалася целюлітом на стегнах: "ідеальних людей не існує"

Jerry Heil показала целюліт на стегнах, який проявився попри її худорлявість. Яна Шемаєва (справжнє ім'я артистки) каже, що всьому виною її ненормальний графік.

Фото фіналістка Нацвідбору на Євробачення розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Автор хіта "Охрана, отмєна" абсолютно не соромиться недоліків свого тіла і обіцяє ділитися новими неідеальними фото.

Зазначимо, що кадри з целюлітом зроблені в аеропорту Бориспіль перед вильотом на відпочинок. Співачка вже насолоджується морем, сонцем і піщаними пляжами в Дубаї.

"Знайомтеся, це Містер Цілик. Ще той Дон Жуан. Обожнює жіночі стегна!" - жартує Jerry Heil.

Фото: Jerry Heil показала целюліт (instagram.com/thejerryheil)

Дівчина каже, що набір ваги став помітний навіть її оточенню.

"Сьогодні навіть друг визнав, що я набрала. А я затекла! Ось сиділа думала, чому. Мозок майже стер з пам'яті, що сталося кілька днів тому. Я просто покажу вам свій щільний суботній графік. Прокинулася близько 3 години ранку. Поїла. Заснула. Прокинулася. Поїла. Заснула. Прокинулася..." - пише співачка і обіцяє постити "пузаті фотки з відпочинку". - Тому що ідеальний контент - ідеальним людям. А таких не існує".

Фото: Jerry Heil не соромиться своїх недоліків (instagram.com/thejerryheil)