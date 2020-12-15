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Стало известно, каким будет курс доллара в 2021 году

Новина українською → Вторник 15 декабря 2020 18:20
Стало известно, каким будет курс доллара в 2021 году Кабмин принял важное решение по курсу доллара в Украине на 2021 год (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Курс доллара в Украине в 2021 году будет составлять 29,1 грн - именно на такой цифре основывается государственный бюджет на следующий год. Кабинет министров согласовал этот показатель с Национальным банком.

Отметим, что это один из самых пессимистичных прогнозов на 2021 год. Ведь, например, у МВФ прогнозируют, что украинская национальная валюта будет на уровне 28,12 грн за доллар.

Минэкономики также дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год. И, согласно проекту "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы", обменный курс на конец года опустится до 28,8 грн.

К слову, в 2019 году правительство закладывало в бюджет-2020 средний курс гривны к доллару 27 грн (в первом чтении проекта закладывался курс 28,2 грн за доллар).

Стало известно, каким будет курс доллара в 2021 году

Средний курс доллара в Украине на 15 декабря

Главные показатели бюджета Украины на 2021 год:

  • доходы - 1,092 трлн грн
  • расходы - 1,328 трлн грн
  • дефицит бюджета уменьшили с 6% до 5,5% ВВП

Стало известно, каким будет курс доллара в 2021 году

Приоритеты бюджета на 2021 год

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