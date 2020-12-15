ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, яким буде курс долара в 2021 році

Новость на русском → Вівторок 15 грудня 2020 18:20
Стало відомо, яким буде курс долара в 2021 році Кабмін прийняв важливе рішення щодо курсу долара в Україні на 2021 рік (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Курс долара в Україні в 2021 році становитиме 29,1 грн - саме на такій цифрі ґрунтується державний бюджет на наступний рік. Кабінет міністрів погодив цей показник з Національним банком.

Відзначимо, що це один з найбільш песимістичних прогнозів на 2021 рік. Адже, наприклад, у МВФ прогнозують, що українська національна валюта буде на рівні 28,12 грн за долар.

Мінекономіки також дало прогноз курсу долара до гривні на наступний рік. І, відповідно до проєкту "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", обмінний курс на кінець року опуститься до 28,8 грн.

До слова, в 2019 році уряд закладав в бюджет-2020 середній курс гривні до долара 27 грн (в першому читанні проєкту закладався курс 28,2 грн за долар).

Стало відомо, яким буде курс долара в 2021 році

Середній курс долара в Україні на 15 грудня

Головні показники бюджету України на 2021 рік:

  • доходи - 1,092 трлн грн
  • витрати - 1,328 трлн грн
  • дефіцит бюджету зменшили з 6% до 5,5% ВВП

Стало відомо, яким буде курс долара в 2021 році

Пріоритети бюджету на 2021 рік

Раніше ми писали, що після жорсткого карантину у Києві може подорожчати проїзд в маршрутках.

Також читайте про те, чи подорожчають тури для українців через нові правила для туркомпаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя бюджет 2021 Курс долара
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Протест ФОПів на Майдані: є перші постраждалі
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Протест ФОПів на Майдані: є перші постраждалі