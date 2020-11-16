Приготовьтесь к трудностям: эти знаки Зодиака ждут испытания в конце ноября

Гороскоп на ноябрь обещает трудности некоторым знакам Зодиака в конце осени. Им придется потрудиться, чтобы добиться успеха в различных сферах жизни. Астрологи говорят, что итоги осени только в их руках.

Специалисты назвали четыре знака Зодиака, которых ждет нелегкий период в ноябре, пишет SlovoFraza.

Телец

В конце ноября Тельцам придется хорошенько поработать. Вы добьетесь успеха, если будете сосредоточенно работать и выкладываться на полную. Звезды сулят представителям этого знака много новых предложений и шансов, но непременно Тельцам нужно доводить начатые дела до конца.

Дева

Не простые времена ожидают в конце ноября Дев. Представителям этого знака зодиака нужно сконцентрироваться на работе, чтобы получить плодотворный результат. Ни в коем случае нельзя опускать руки, поскольку рискуете потерять много денег. Достичь финансовой стабильности удастся, если продолжите работать и верить в себя.

Кроме того, для достижения успеха придется конкурировать с соперниками.

Козерог

Сложный период ожидает и Козерогов. В конце осени на представителей этого знака ждет большой объем работы. Козерогам нужно сконцентрироваться и разумно распределить время и ресурсы. А еще не стоит отвлекаться на мелочи.

Как результат успешной работы, звезды пророчат Козерогам в конце ноября выгодные рабочие предложения, успешные сделки и перспективные проекты. Также на некоторых Козерогов ждет повышение в карьере.

Рыбы

Рыбам придется очень плодотворно поработать до конца ноября. Представителям этого знака советуют не лениться и показывать свой профессионализм.

Существует риск, что Рыб могут обойти конкуренты, лишив всех уникальных возможностей.

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