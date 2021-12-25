Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции

Католическое Рождество отмечается 25 декабря во многих странах мира христиан западного обряда. Украина не исключение. С 2017 года праздник стал государственным, и выходным днем.

Католики празднуют Рождество восемь дней - с 25 декабря по 1 января. Оно имеет пять дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней попразднества.

После торжественных богослужений прихожане расходятся по домам на праздничный ужин. При этом стоит отметить, что Рождество католики любят больше, чем Новый год.

Интересно, что дата празднования католического Рождества, 25 декабря, выбрана не случайно. В этот день европейские народы в дохристианские времена отмечали День Солнца (ночь накануне праздника - самая длинная в году).

Позже Церковь решила не нарушать старых традиций, а сделать так, чтобы праздник Рождества совпадал с уже известным... и через некоторое время о Дне Cолнца мало уже кто вспоминал, а вот Рождество отмечается и по сей день.

Точная дата рождения Иисуса Христа пока неизвестна. Священное Писание не указывает ни дня, ни года, когда именно родился Спаситель. Расчеты были сделаны в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, который опирался на данные Хронографического сборника 354 года.

В этих сборниках рождение Иисуса было отнесено к году консульства Гая Цезаря и Эмилия Павла, то есть на 1 год н. е. В Хронографе 354 года записано так: "При этих консулах Господь Иисус Христос родился в 8-й день до январских календ в пятницу 15-й луны".

Один из главных атрибутов и украшений в Рождественские праздники у католиков являются елки, венки из омелы, чулочки или носки для подарков для детей от Санта-Клауса.

Что запрещено делать сегодня

Католики считают, что если попробовать не все блюда, то можно навлечь на себя несчастья в новом году.

Важным запретом у католиков в Рождество являются ссоры и ругань, особенно между членами семьи.

В Рождество нельзя одевать старую одежду.

Никому в этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.

Христианам нельзя выполнять тяжелую, грязную работу. Домашние дела лучше отложить на потом.

У верующих есть интересная "фишка" - в каждом доме за столом накрывают на одну персону больше, чем будет присутствовать за ужином. Пустой прибор символизирует связь с умершими предками, а также остается сигналом, что в этом доме всегда рады гостям.

Отметим, что в Украине праздник принято называть "католическим" Рождеством, хотя в действительности в этот день рождение Христа празднует большинство православных церквей.