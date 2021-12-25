Католицьке Різдво 2021: що сьогодні не можна робити і головні традиції

Католицьке Різдво відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу християн західного обряду. Україна не виняток. З 2017 року свято стало державним, і вихідним днем.

Католики святкують Різдво вісім днів - з 25 грудня по 1 січня. Воно має п'ять днів передсвятства (з 20 по 24 грудня) і шість днів посвятства.

Після урочистих богослужінь парафіяни розходяться по домівках на святкову вечерю. При цьому варто відзначити, що Різдво католики люблять більше, ніж Новий Рік.

Цікаво, що дата святкування католицького Різдва, 25 грудня, обрана не випадково. У цей день європейські народи в дохристиянські часи відзначали День Сонця (ніч напередодні свята - найдовша в році).

Пізніше Церква вирішила не порушувати старих традицій, а зробити так, щоб свято Різдва збігалося з уже відомим... і через деякий час про День Сонця мало вже хто згадував, А ось Різдво відзначається і донині.

Точна дата народження Ісуса Христа поки невідома. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Спаситель. Розрахунки були зроблені в 525 році римським ченцем, папським архіваріусом Діонісієм малим, який спирався на дані Хронографічного збірника 354 року.

У цих збірках народження Ісуса було віднесено до року консульства Гая Цезаря і Емілія Павла, тобто на 1 рік н.е. в Хронографі 354 року записано так: "при цих консулах Господь Ісус Христос народився в 8-й день до січневих календ в п'ятницю 15-го місяця".

Один з головних атрибутів і прикрас в різдвяні свята у католиків є ялинки, вінки з омели, панчішки або шкарпетки для подарунків для дітей від Санта-Клауса.

Що заборонено робити сьогодні

Католики вважають, що якщо спробувати не всі страви, то можна накликати на себе нещастя в новому році.

Важливою забороною у католиків в Різдво є сварки і лайка, особливо між членами сім'ї.

У Різдво не можна одягати старий одяг.

Нікому в цей день не можна працювати, прибирати і виносити з дому сміття.

Сім'ї бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року.

Християнам не можна виконувати важку, брудну роботу. Домашні справи краще відкласти на потім.

У віруючих є цікава "фішка" - в кожному будинку за столом накривають на одну персону більше, ніж буде присутній за вечерею. Порожній прилад символізує зв'язок з померлими предками, а також залишається сигналом, що в цьому будинку завжди раді гостям.

Відзначимо, що в Україні свято заведено називати "католицьким" Різдвом, хоча насправді в цей день народження Христа святкує більшість православних церков.