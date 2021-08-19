Катя Осадчая стала многодетной мамой: первые фото малыша!

Катя Осадчая родила третьего ребенка. Теперь телеведущая может похвастаться тем, что она многодетная мама, воспитывающая троих сыновей. В звездном семействе 19 августа родился мальчик!

Об этом рассказала сама Катя и ее супруг и коллега Юрий Горбунов

"Привет, наша новая Вселенная! Я мама троих сыновей. Юрий Горбунов, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие парни", - написала Катя под милым фото с ручкой новорожденного.

Фото: Катя Осадчая родила сына (instagram.com/kosadcha)

Папа малыша, Юрий Горбунов тож запостил фото и поблагодарил супругу за сына.

Сын звездной пары появился на свет в четверг рано утром. Вес малыша 3250 г, рост 52 см.

"Сегодня,19 августа в 5.05 утра в нашей семье произошло счастливое, долгожданное событие - у нас родился еще один сынишка! Горжусь тобой, наша мамочка! Какое это невероятное ощущение перерезать пуповину, и видеть как появляется на свет твой ребенок!" - написал Горбунов, присутствовавший на родах.

Фото: Юрий Горбунов радуется пополнению в семье (instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что слухи о беременности актрисы стали ходить еще в апреле 2021. Она призналась об интересном положении, когда изменения ее тела было трудно оправдать "плотно покушала". Об этом ведущая сказала в программе "Светская жизнь" во время разговора с Олей Поляковой в начале мая.

Телеведущие поженились 3 февраля 2017-го года, а уже 18-го числа родился их сын Иван. Интересно, что они не торопятся показывать лицо малыша широкому кругу людей.

Старшего сына Илью Катя родила в сентябре 2002 года от первого мужа - бизнесмена и народного депутата от "Партии зеленых" Олега Полищука.