Катя Осадча стала багатодітною мамою: перші фото малюка!

Катя Осадча народила третю дитину. Тепер телеведуча може похвалитися тим, що вона багатодітна мама, яка виховує трьох синів. У зоряному сімействі 19 серпня народився хлопчик!

Про це розповіла сама Катя і її чоловік і колега Юрій Горбунов

"Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. Юрій Горбунов, спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять хороші хлопці", - написала Катя під милим фото з ручкою новонародженого.

Фото: Катя Осадча народила сина (instagram.com/kosadcha)

Тато малюка, Юрій Горбунов теж запостив фото і подякував дружині за сина.

Син зоряної пари з'явився на світ у четвер рано вранці. Вага малюка 3250 г, зріст 52 см.

"Сьогодні, 19 серпня о 5.05 ранку в нашій родині відбулася щаслива, довгоочікувана подія - у нас народився ще один синочок! Пишаюся тобою, наша матуся! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину, і бачити як з'являється на світ твоя дитина!" - написав Горбунов, присутній на пологах.

Фото: Юрій Горбунов радіє поповненню в родині (instagram.com/gorbunovyuriy)

Відзначимо, що чутки про вагітність актриси стали ходити ще в квітні 2021. Вона зізналася про цікаве положення, коли зміни її тіла було важко виправдати "щільно поїла". Про це ведуча сказала в програмі "Світське життя" під час розмови з Олею Поляковою на початку травня.

Телеведучі одружилися 3 лютого 2017-го року, а вже 18-го числа народився їх син Іван. Цікаво, що вони не поспішають показувати обличчя малюка широкому колу людей.

Старшого сина Іллю Катя народила у вересні 2002 року від першого чоловіка - бізнесмена і народного депутата від "Партії зелених" Олега Поліщука.