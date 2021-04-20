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Катя Осадчая засветила беременный животик на прогулке

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 10:40
Катя Осадчая засветила беременный животик на прогулке Фото: Катя Осадчая возможно беременна (instagram.com.kosadcha)
Автор: Людмила Жукова

Украинская звезда и бессменная ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая возможно находится в интересном положении. По крайней мере так думают ее поклонники, которые заметили, что их любимица в последнее время немного набрала в весе.

На последней фотографии в Instagram Осадчей это можно увидеть невооруженным взглядом.

"Когда выбрался в весенний лес, но не на съемку. А что вы делаете в эту дождевую субботу?" - прокомментировала фото Осадчая.

Катя Осадчая засветила беременный животик на прогулкеКатя Осадчая прогулялась в весеннем лесу (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее на шоу "Голос країни" Катю Осадчую уже подозревали в беременности. Тогда украинцы подумали, что ведущая находится в интересном положении. Под свежим фото звезды люди также интересуются, не беременна ли она.

  • Катя вроде беременная.
  • Какая классная фуфайка!
  • Катя, вы беременны?
  • Катюша, посмотрела вас сегодня на голосе. Желтое платье выдает ваше интересное положение.
  • Катерина, оскільки Ваша фігура зараз не ідеальна я підозрюю, що Ви вагітні? Вітаю!!
  • Стильная курточка.

Как ми ранее сообщали, Катю Осадчую на популярном шоу в эффектном платье заподозрили в беременности.

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