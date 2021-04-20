Катя Осадчая засветила беременный животик на прогулке

Украинская звезда и бессменная ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая возможно находится в интересном положении. По крайней мере так думают ее поклонники, которые заметили, что их любимица в последнее время немного набрала в весе.

На последней фотографии в Instagram Осадчей это можно увидеть невооруженным взглядом.

"Когда выбрался в весенний лес, но не на съемку. А что вы делаете в эту дождевую субботу?" - прокомментировала фото Осадчая.

Катя Осадчая прогулялась в весеннем лесу (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее на шоу "Голос країни" Катю Осадчую уже подозревали в беременности. Тогда украинцы подумали, что ведущая находится в интересном положении. Под свежим фото звезды люди также интересуются, не беременна ли она.