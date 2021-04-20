Катя Осадча засвітила вагітний животик на прогулянці

Українська зірка і незмінна ведуча "Світського життя" Катя Осадча можливо знаходиться в цікавому положенні. Принаймні так думають її шанувальники, які помітили, що їх улюблениця останнім часом трохи набрала у вазі.

На останній фотографії в Instagram Осадчій це можна побачити неозброєним поглядом.

"Коли вибрався в весняний ліс, але не на зйомку. А що ви робите в цю дощову суботу?" - прокоментувала фото Осадча.

Катя Осадча прогулялася у весняному лісі (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше на шоу "Голос країни" Катю Осадчу вже підозрювали у вагітності. Тоді українці подумали, що ведуча знаходиться в цікавому положенні. Під свіжим фото зірки, люди цікавляться, чи не вагітна вона.