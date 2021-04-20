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Катя Осадча засвітила вагітний животик на прогулянці

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 10:40
Катя Осадча засвітила вагітний животик на прогулянці Фото: Катя Осадча можливо вагітна (instagram.com.kosadcha)
Автор: Людмила Жукова

Українська зірка і незмінна ведуча "Світського життя" Катя Осадча можливо знаходиться в цікавому положенні. Принаймні так думають її шанувальники, які помітили, що їх улюблениця останнім часом трохи набрала у вазі.

На останній фотографії в Instagram Осадчій це можна побачити неозброєним поглядом.

"Коли вибрався в весняний ліс, але не на зйомку. А що ви робите в цю дощову суботу?" - прокоментувала фото Осадча.

Катя Осадча засвітила вагітний животик на прогулянціКатя Осадча прогулялася у весняному лісі (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше на шоу "Голос країни" Катю Осадчу вже підозрювали у вагітності. Тоді українці подумали, що ведуча знаходиться в цікавому положенні. Під свіжим фото зірки, люди цікавляться, чи не вагітна вона.

  • Катя ніби вагітна.
  • Яка класна фуфайка!
  • Катя, ви вагітні?
  • Катюша, подивилася вас сьогодні на голосі. Жовте плаття видає ваше цікаве положення.
  • Катерина, оскільки Ваша фігура зараз не ідеальна я підозрюю, що Ви вагітні? Вітаю!!
  • Стильна курточка.

Як ми раніше повідомляли, Катю Осадчу на популярному шоу в ефектній сукні запідозрили у вагітності.

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