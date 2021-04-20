UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Катя Осадчая засветила беременный животик на прогулке

Автор: Людмила Жукова

Украинская звезда и бессменная ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая возможно находится в интересном положении. По крайней мере так думают ее поклонники, которые заметили, что их любимица в последнее время немного набрала в весе.

На последней фотографии в Instagram Осадчей это можно увидеть невооруженным взглядом.

"Когда выбрался в весенний лес, но не на съемку. А что вы делаете в эту дождевую субботу?" - прокомментировала фото Осадчая.

Катя Осадчая прогулялась в весеннем лесу (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее на шоу "Голос країни" Катю Осадчую уже подозревали в беременности. Тогда украинцы подумали, что ведущая находится в интересном положении. Под свежим фото звезды люди также интересуются, не беременна ли она.

  • Катя вроде беременная.
  • Какая классная фуфайка!
  • Катя, вы беременны?
  • Катюша, посмотрела вас сегодня на голосе. Желтое платье выдает ваше интересное положение.
  • Катерина, оскільки Ваша фігура зараз не ідеальна я підозрюю, що Ви вагітні? Вітаю!!
  • Стильная курточка.

Как ми ранее сообщали, Катю Осадчую на популярном шоу в эффектном платье заподозрили в беременности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Катя Осадчая
Читайте также
Осадчая в роскошном платье покорила красотой и подогрела слухи о беременности (фото)
Вся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременности
Прогноз погоды