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Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности: появились новые фото

Новина українською → Среда 27 января 2021 15:50
Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности: появились новые фото Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Светлана Мащенко

Украинскую телеведущую Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности. Всему виной выдающийся животик, который она продемонстрировала во время съемок очередного выпуска "Світського життя".

Кадры с телеведущей появились в Instagram-stories беременной жены Виктора Павлика Екатерины Репяховой, участниками которой они стали.

Интересно, что Катю в последнее время не в первый раз подозревают в интересном положении. Но каждый раз телеведущая оправдывает выпуклости на фигуре фасоном платья. Так ли будет и в этот раз, покажет время.

Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности: появились новые фото

Катю Осадчую заподозрили в беременности (скрин: instagram.com/stories/repyahovakate)

Интересно, что недавно Катя высказалась о том, готова ли она снова стать матерью, посетовав на плотный график.

Катя Осадчая воспитывает двоих сыновей. Старшего Илью она родила в сентябре 2002 года от первого мужа - бизнесмена и народного депутата от "Партии зеленых" Олега Полищука.

А в феврале 2017 года Катя и телеведущий Юрий Горбунов объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у них родился сын, которого назвали Иваном. Интересно, что лицо мальчика, которому скоро исполнится три года, пара не спешит показывать украинцам.

Ранее мы писали, что известная певица родила ребенка от российского миллионера.

Также сообщалось, что о возможном материнстве высказалась и Наталья Могилевская.

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