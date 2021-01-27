ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Катю Осадчу запідозрили у третій вагітності: з'явилися нові фото

Новость на русском → Середа 27 січня 2021 15:50
Катю Осадчу запідозрили у третій вагітності: з'явилися нові фото Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Світлана Мащенко

Українську телеведучу Катю Осадчу запідозрили у третій вагітності. Всьому виною округлий животик, який вона продемонструвала під час зйомок чергового випуску "Світського життя".

Кадри з телеведучою з'явилися в Instagram-stories вагітної дружини Віктора Павліка Катерини Репяхової, учасниками якої вони стали.

Цікаво, що Катю останнім часом не вперше підозрюють в цікавому положенні. Але кожен раз телеведуча виправдовує опуклості на фігурі фасоном сукні. Чи так буде і цього разу, покаже час.

Катю Осадчу запідозрили у третій вагітності: з'явилися нові фото

Катю Осадчу запідозрили у вагітності (скрін: instagram.com/stories/repyahovakate)

Цікаво, що нещодавно Катя висловилася про те, чи готова вона знову стати матір'ю, нарікаючи на щільний графік.

Катя Осадча виховує двох синів. Старшого Іллю вона народила у вересні 2002 року від першого чоловіка - бізнесмена і народного депутата від "Партії зелених" Олега Поліщука.

А в лютому 2017 року Катя і телеведучий Юрій Горбунов оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року у них народився син, якого назвали Іваном. Цікаво, що обличчя хлопчика, якому скоро виповниться три роки, пара не поспішає показувати українцям.

Раніше ми писали, що відома співачка народила дитину від російського мільйонера.

Також повідомлялося, що про можливе материнство висловилася і Наталія Могилевська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Катя Осадча
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Путін про санкції: збільшують ризики застосування військової сили
РБК-Українаінформаційне агентство Путін про санкції: збільшують ризики застосування військової сили