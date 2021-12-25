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Кейт Миддлтон поразила музыкальным сюрпризом на Рождество с известным певцом: чарующее видео

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Суббота 25 декабря 2021 17:22
Кейт Миддлтон поразила музыкальным сюрпризом на Рождество с известным певцом: чарующее видео Кейт Миддлтон и принц Уильям (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: Ольвия Агаркова

Кейт Миддлтон в преддвери Сочельника основательно подготовилась к встрече католического Рождества и съемкам праздничного концерта Together at Christmas. Настоящим сюрпризом для британцев стал творческий неожиданный тандем герцогини Кембриджской и популярного музыканта Тома Уокера.

Запись видео выступления появилась в официальном Instagram герцогов Кембриджских и самого певца.

В лондонском соборе Святого Петра сияющая Кейт Миддлтон аккомпанировала Тому Уокеру на фортепиано во время исполнения его песни For Those Who Can’t Be Here.

Идея записать дуэт пришла к герцогине Кембриджской после совместного выступления с Уокером на благотворительном мероприятии в октябре этого года.

Комозицию For Those Who Can't Be Here музыкант посвятил всем людям, которые вынуждены праздновать Рождество не в полном семейном кругу – из-за самоизоляции или потери родных и близких от COVID-19.

Как пишет Daily Mail, герцогиня Кембриджская перенервничала перед первой репетицией, ведь давно не играла на инструменте. Впрочем, именно музыка стала настоящим спасение и утешением для Кейт на карантине, до этого она всерьез занималась музыкой в детские годы.

Свой дуэт Миддлтон и Уокер держади в строжайшем секрете, поэтому даже для мамы музыканта выступление ее сына с женой принца Уильяма стало приятным шоком. Сам Том отмечает что они с Кейт репетировали около 10 раз, доводя исполнение до совершенства.

Также 25 декабря Кейт и принц Уильям поделились в сети рождественским поздравлением. Они обратились к тем, кому пришлось поменять планы на праздничные каникулы из-за всплеска нового штамма коронавируса.

Герцогу и герцогине Кембриджским также довелось пересмотреть рождественские планы - 95-летняя королева Елизавета ІІ отменила традиционное собрание королевской семьи в Сандрингеме из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

Предлагаем ознакомиться с подборкой самых ярких и запоминающихся образов Кейт Миддлтон в 2021 году.

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Кейт Миддлтон Принц Уильям
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