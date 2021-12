Кейт Міддлтон вразила музичним сюрпризом на Різдво з відомим співаком: чарівне відео

Кейт Міддлтон напередодні Святвечора грунтовно підготувалася до зустрічі католицького Різдва і зйомкам святкового концерту Together at Christmas. Справжнім сюрпризом для британців став творчий несподіваний тандем герцогині Кембриджської і популярного музиканта Тома Уокера.

У лондонському соборі Святого Петра сяюча Кейт Міддлтон акомпанувала тому Уокеру на фортепіано під час виконання його пісні For Those Who Can't Be here.

Ідея записати дует прийшла до герцогині Кембриджської після спільного виступу з Уокером на благодійному заході в жовтні цього року.

Комозицію For Those Who Can't Be here музикант присвятив усім людям, які змушені святкувати Різдво не в повному сімейному колі – через самоізоляцію або втрату рідних і близьких від COVID-19.

Як пише Daily Mail, герцогиня Кембриджська перенервувала перед першою репетицією, адже давно не грала на інструменті. Втім, саме музика стала справжнім порятунок і розрадою для Кейт на карантині, до цього вона всерйоз займалася музикою в дитячі роки.

Свій дует Міддлтон і Уокер тримали в найсуворішому секреті, тому навіть для мами музиканта виступ її сина з дружиною принца Вільяма став приємним шоком. Сам Том зазначає що вони з Кейт репетирували близько 10 разів, доводячи виконання до досконалості.

Також 25 грудня Кейт і принц Вільям поділилися в мережі різдвяним привітанням. Вони звернулися до тих, кому довелося поміняти плани на святкові канікули через сплеск нового штаму коронавірусу.

Герцогу і герцогині Кембриджським також довелося переглянути різдвяні плани - 95-річна королева Єлизавета ІІ скасувала традиційні збори королівської сім'ї в Сандрінгемі через новий штам коронавірусу "Омікрон".