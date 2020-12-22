Кейт Миддлтон и принц Уильям попались на фото, которое вызвало гнев британцев

Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли на прогулку с тремя детьми, а компанию им составили семья дяди герцога Кембриджского - Эдварда. Вся шумная компания: Кейт, Уильям, их дети: 7-летний Джордж, 5-летняя Шарлотта, 2-летний Луи, принц Эдвард, его жена - графиня Уэссекская Софи и двое их детей - 17-летняя Луиза и 13-летний Джеймс прогулялись по графству Норфолк.

Не считая телохранителей, компания насчитывала девять человек. Казалось, что в этом особенного? Но согласно карантинным ограничениям, в Норфолке нельзя выходить на улицу группам более шести человек. Кадры с прогулки были опубликованы изданием Daily Mail.

Оба семейства - внука и сына Елизаветы II прошлись по эффектно иллюминированному маршруту, устроенному в парке на территории Сандрингемского дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вызвали негодование британцев (фото: twitter.com/RE_DailyMail)

Британские СМИ пишут, что штраф за нарушение правил карантина в Британии составляет 200 фунтов стерлингов (около 268 долларов). А при повторном нарушении - до 6400 фунтов. Пока что неизвестно, придется королевской семье пополнять казну из-за опрометчивого поступка.

Тем не менее пользователи сети довольно агрессивно настроены против такой легкомысленности родственников Елизаветы II.

"Они постоянно нарушают все правила ковид", - пишет один из пользователей.

"Они явно могут путешествовать, куда хотят. Уехал из Лондона в Сандрингем. Снова изолирован в своем богатом маленьком белом деревенском мире", - возмущаются британцы.

Отметим, что за нарушением правил Кейт Миддлтон заметили уже не в первый раз. Герцогиню уже критиковали за неподобающий для случая внешний вид.