Кислоты и глина: косметолог рассказала, как быстро привести в порядок жирную кожу
Каждый однажды сталкивался с ситуацией, когда вдруг оказывается, что завтра нужно на важное мероприятие. И вот вечером перед торжеством вы отчаянно мажете на лицо все, что видите на своем пути. К счастью, есть простые советы, актуальные и для комбинированной кожи, как быстро привести себя в порядок.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
Яна напомнила, что для начала важно очистить кожу. Далее следуйте подсказкам.
Вечером перед важным днем:⠀
- Вариант 1:
- Кислоты + глина. Протереть лицо тонером с ВНА-кислотами. Затем нанести глиняную маску. Когда маска подсыхает, сбрызните лицо термальной водой / мистом / из брызгалки. Смыть через 20 минут.
- Ниацинамид (через минут 20 на сухую кожу), наносите в чистом виде.
- Легкий крем с церамидами / ночная маска.
- Вариант 2 (не для чувствительной кожи):
- Кислотный пилинг (если вы не делали серьезный пилинг как минимум 5 дней).
- Успокаивающая сыворотка / тонер.
- Ночная маска, как в первом варианте.
Экспресс-уход для жирной и комбинированной кожи (фото: instagram.com/taylor_hill)
Непосредственно перед событием:
- Тканевая / гидрогелевая маска на 20-30 минут. Вбейте остатки маски похлопывающими движениями (только не со всей силы).
- Патчи (только при экспресс уходе) / сыворотка с кофеином на ватные диски под глаза на 20 минут. Для экономии времени наносите одновременно с маской.
- Витамин С (вы же хотите сиять?). Наносить на сухую кожу. Дать впитаться минут 10-15.
- Крем для глаз. С гиалуроновой кислотой - при мелких морщинках, с пептидами - при темных кругах и мешках под глазами.
- Если хотите прямо очень сиять, крем нужен плотнее, на него лучше ляжет макияж, и он как бы заполнит поры. Если сиять в ваши планы не входит, у вас очень жирная кожа, а вы любите матовую, тогда выбирайте гели / лосьоны / матирующие минеральные пудры.
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