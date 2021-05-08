Кислоти і глина: косметолог розповіла, як швидко привести в порядок жирну шкіру
Кожен одного разу стикався з ситуацією, коли раптом виявляється, що завтра потрібно на важливий захід. І ось ввечері перед торжеством ви відчайдушно мажете на обличчя все, що бачите на своєму шляху. На щастя, є прості поради, актуальні і для комбінованої шкіри, як швидко привести себе до ладу.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
Яна нагадала, що для початку важливо очистити шкіру. Далі дотримуйтесь підказок.
Увечері перед важливим днем:⠀
- Варіант 1:
- Кислоти + глина. Протерти обличчя тонером з ВНА-кислотами. Потім нанести глиняну маску. Коли маска підсихає, збризніть обличчя термальною водою / містом / з бризкалки. Змити через 20 хвилин.
- Ніацинамід (через хвилин 20 на суху шкіру), наносите в чистому вигляді.
- Легкий крем з церамідами / нічна маска.
- Варіант 2 (не для чутливої шкіри):
- Кислотний пілінг (якщо ви не робили серйозний пілінг як мінімум 5 днів).
- Заспокійлива сироватка / тонер.
- Нічна маска, як в першому варіанті.
Експрес-догляд для жирної та комбінованої шкіри (фото: instagram.com/taylor_hill)
Безпосередньо перед подією:
- Тканинна / гідрогелева маска на 20-30 хвилин. Вбийте залишки маски рухами (тільки не з усієї сили).
- Патчі (тільки при експрес догляді) / сироватка з кофеїном на ватяні диски під очі на 20 хвилин. Для економії часу наносьте одночасно з маскою.
- Вітамін С (ви ж хочете сяяти?). Наносити на суху шкіру. Дати вбратися хвилин 10-15.
- Крем для очей. З гіалуроновою кислотою - при дрібних зморшках, з пептидами - при темних колах і мішках під очима.
- Якщо хочете прямо дуже сяяти, крем потрібен щільніший, на нього краще ляже макіяж, він як би заповнить пори. Якщо сяяти у ваші плани не входить, у вас дуже жирна шкіра, а ви любите матову, тоді вибирайте гелі / лосьйони / матуючі мінеральні пудри.
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