Кислоты и глина: косметолог рассказала, как быстро привести в порядок жирную кожу

Каждый однажды сталкивался с ситуацией, когда вдруг оказывается, что завтра нужно на важное мероприятие. И вот вечером перед торжеством вы отчаянно мажете на лицо все, что видите на своем пути. К счастью, есть простые советы, актуальные и для комбинированной кожи, как быстро привести себя в порядок.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
Яна напомнила, что для начала важно очистить кожу. Далее следуйте подсказкам.
- Кислоты + глина. Протереть лицо тонером с ВНА-кислотами. Затем нанести глиняную маску. Когда маска подсыхает, сбрызните лицо термальной водой / мистом / из брызгалки. Смыть через 20 минут.
- Ниацинамид (через минут 20 на сухую кожу), наносите в чистом виде.
- Легкий крем с церамидами / ночная маска.
- Кислотный пилинг (если вы не делали серьезный пилинг как минимум 5 дней).
- Успокаивающая сыворотка / тонер.
- Ночная маска, как в первом варианте.
Экспресс-уход для жирной и комбинированной кожи (фото: instagram.com/taylor_hill)
Напомним, косметолог рассказала, чем грозит загар: старение кожи и разрушение клеток ДНК.
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