Китайский гороскоп 2021: кому год Быка принесет грандиозные успехи и перемены

Китайский, или Восточный гороскоп основан на двенадцатилетней "китайского зодиака", где каждый год соответствует животному и его предполагаемым характерным свойствам. Согласно году рождения, каждому человеку присваивается животное-тотем, определяющие его характер и судьбу.

Специалисты по Восточному гороскопу составили прогноз на 2021 год Белого Металлического Быка для каждого из знаков, пишет slovofraza.

Крыса

Годы рождения: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

Людям, что родились в год Крысы в 2021-м будет фартить на работе. Ваша амбициозность и желание вознаградятся увеличением зарплаты, и даже повышением. Нацельтесь на развитие, которое не связано с вашей рабочей сферой. Эти знания могут сильно пригодиться в течение года. А вот спонтанных идей и рискованных капиталовложений следует остерегаться.

Бык

Годы рождения: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937

Быкам нужно готовиться к огромной удаче в "свой год". Не жалейте ни сил, ни ресурсов, ведь 2021-й будет успешным для вас и вашей семьи, связи с которой лишь укрепятся. У вас найдется время на себя, чтобы пересмотреть свой образ жизни. Рожденные в год Быка будут чувствовать подъем и радость от своего окружения. Вспомните о старых друзьях, ведь они могут в вас нуждаться.

Тигр

Годы рождения: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938

В этом году для Тигра все поменяется. Могут возникнуть сложности со второй половинкой, но все пойдет на лад, стоит приложить немного усилий. Ваше финансовое положение будет благоприятным и стабильным, поэтому можно смело вкладывать средства в новое дело. Контролируйте свою агрессивность и нервозность, чтобы они не стали преградой перед новыми возможностями.

Кролик (Кот)

Годы рождения: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

Год Быка для Кроликов подарит много возможностей уделить больше внимания себе любимому. Поменяйте имидж, пересмотрите гардероб, отправьтесь в отпуск. Вложение в себя вернется вам сторицей в виде кучи новых идей и вдохновения. На работе у вас может измениться окружение, поэтому приготовьтесь к новым знакомствам.

Дракон

Годы рождения: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940

В год Быка начнут воплощаться ваши самые заветные и сокровенные желания. Уделите больше времени на самопознание и совершенствование ваших умений. Этот год будет богатым и на новые встречи, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. При этом стоит добросовестно следить за здоровьем и оберегать себя от стресса, потому что в это время его будет достаточно.

Змея

Годы рождения: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941

Змея в 2021-м сможет обрести гармонию в отношениях. Ваша вторая половинка неожиданно покажет вам с другой стороны, что приятно удивит. Мудрость, родившихся в год Змеи, даст огромные плоды в сочетании с трудолюбием Быка. Но с предложениями, которые поступают сейчас, следует быть осторожнее - некоторые могут содержать в себе "подводные камни".

Лошадь

Годы рождения: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942

Покорность, трудолюбие и ответственность Лошади в 2021-м будут щедро вознаграждены. Вы достигнете больших успехов благодаря креативному видению и свежему взгляду на вещи. Успех ждет представителей знака и в личной жизни - с любимым человеком вы можете отправиться в романтическое путешествие. А Лошадь, у которой еще нет партнера, вполне вероятно имеет возможность влюбиться весной.

Коза (Овца)

Годы рождения: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931

В 2021-м представителей знака Козы затянет в невероятный круговорот событий. Вам следует беречь то, что имеете, чтобы не огорчить близких или же не потерпеть неудачу на работе. Бык оценит, если вы четко будете формулировать свою цель и поэтапно идти к ней, а не рассеивать свои силы сразу на несколько задач. Год Быка принесет вам удачное сотрудничество или соглашение, если вы начнете больше чувствовать людей.

Обезьяна

Годы рождения: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932

Год Быка станет для Обезьяны невероятно импульсивным и динамичным. Вокруг вас будет много людей с большими амбициями, которые потянут вас наверх. Но будьте осторожны со своими уловками и хитростью, чтобы не поплатиться за них. Отнеситесь к делам ответственнее, выполняйте данные обещания, и все пойдет в гору. В амурных делах может помешать ваша импульсивность - думайте дважды все, что и как говорите любимому человеку.

Петух

Годы рождения: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933

Петухов в 2021-м ждет везение в разных жизненных сферах. При этом расслабляться и почивать на лаврах не стоит, ведь все может поменяться молниеносно. Чтобы избежать таких сюрпризов, тщательно проанализируйте предыдущий год, дабы просчитать все вероятные казусы и минимизировать их в году Быка.

Собака

Годы рождения: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934

У Собак в 2021-м появится мотивация для дальнейших подвигов. Год Быка будет удачным для благотворительности, бескорыстия - такие действия принесут вам альтруистическое наслаждение. Причем финансовая ситуация будет отличной, и позволит это. В год Быка Собака будет чувствовать больше ответственности за себя, любимого человека и близких, что будет поощрять ее к интенсивному развитию в своей рабочей сфере.

Свинья

Годы рождения: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935

Рожденным в год Свиньи в 2021-м следует отвлечься от рабочей атмосферы и больше сконцентрироваться на семье. Проведайте близких, устройте им сюрприз и помогите разобраться с их проблемами. К родным нужно быть добрее, искреннее, чувствительнее - Бык это оценит. Но и о собственных нуждах не следует забывать. Позвольте себе остановиться и отдохнуть, чтобы с новыми силами отправиться к новым вершинам.

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