ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Клопотенко поделился рецептом божественного куриного филе: рецепт на каждый день

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 11:54
Клопотенко поделился рецептом божественного куриного филе: рецепт на каждый день Клопотенко дал рецепт куриного филе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Известный кулинар Евгений Клопотенко представил простой рецепт "божественного куриного филе".

Им он поделился на своем сайте.

Как правильно жарить филе

Для того чтобы грудка приготовилась быстрее, разрежьте ее на две части, получив тонкие кусочки мяса. Важно стараться сделать их одинаковыми, чтобы мясо приготовилось равномерно.

Не стоит жарить куриное филе на очень большом огне, потому что существует риск получить сухое мясо. Золотистая корочка образуется и при приготовлении на медленном огне, но внутри мясо останется сочным и нежным.

Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте все ингредиенты для приготовления нежного куриного филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном.

Куриное филе зачистите от пленок и излишнего жира. Разрежьте вдоль на две части. Старайтесь разрезать медленно и аккуратно, чтобы части филе получились примерно одинаковой толщины.

Разогрейте сковороду с 50 мл оливкового масла. Выложите половинки куриного филе и жарьте на медленном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки, это примерно по 7-10 минут с каждой стороны. Посолите и поперчите мясо по вкусу с обеих сторон.

Помойте лимон и натрите цедру половины цитруса на мелкой терке. Старайтесь не тереть белую часть, она может давать горечь. Выжмите на сковороду с курицей сок половины лимона.

Выложите на сковороду 40 г сливочного масла и натертую лимонную цедру. Тушите все вместе на маленьком огне еще в течение 5-7 минут. Подавайте куриное филе, полив его соусом.

Приятного аппетита!

Клопотенко поделился рецептом божественного куриного филе: рецепт на каждый деньРецепт куриного филе от Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Как мы ранее писали, Клопотенко поделился секретом самых вкусных дерунов с мясом.

Читайте LITE в Google News
Евгений Клопотенко
STYLER
Хотите купить недвижимость в Турции? Держите цены на квартиры для украинцев
Хотите купить недвижимость в Турции? Держите цены на квартиры для украинцев