Клопотенко поделился рецептом божественного куриного филе: рецепт на каждый день

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Как правильно жарить филе

Для того чтобы грудка приготовилась быстрее, разрежьте ее на две части, получив тонкие кусочки мяса. Важно стараться сделать их одинаковыми, чтобы мясо приготовилось равномерно.

Не стоит жарить куриное филе на очень большом огне, потому что существует риск получить сухое мясо. Золотистая корочка образуется и при приготовлении на медленном огне, но внутри мясо останется сочным и нежным.

Ингредиенты

1 куриное филе (250-300 г)

50 мл оливкового масла

40 г сливочного масла

½ лимона

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте все ингредиенты для приготовления нежного куриного филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном.

Куриное филе зачистите от пленок и излишнего жира. Разрежьте вдоль на две части. Старайтесь разрезать медленно и аккуратно, чтобы части филе получились примерно одинаковой толщины.

Разогрейте сковороду с 50 мл оливкового масла. Выложите половинки куриного филе и жарьте на медленном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки, это примерно по 7-10 минут с каждой стороны. Посолите и поперчите мясо по вкусу с обеих сторон.

Помойте лимон и натрите цедру половины цитруса на мелкой терке. Старайтесь не тереть белую часть, она может давать горечь. Выжмите на сковороду с курицей сок половины лимона.

Выложите на сковороду 40 г сливочного масла и натертую лимонную цедру. Тушите все вместе на маленьком огне еще в течение 5-7 минут. Подавайте куриное филе, полив его соусом.

Приятного аппетита!

Рецепт куриного филе от Клопотенко (фото: klopotenko.com)