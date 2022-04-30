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Клопотенко поділився рецептом божественного курячого філе: рецепт на кожен день

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Субота 30 квітня 2022 11:54
Клопотенко поділився рецептом божественного курячого філе: рецепт на кожен день Клопотенко дав рецепт курячого філе (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Відомий кулінар Євген Клопотенко представив простий рецепт "божественного курячого філе".

Ним він поділився на своєму сайті.

Як правильно смажити філе

Для того, щоб грудка приготувалася швидше, розріжте її на дві частини, отримавши тонкі шматочки м'яса. Важливо намагатися зробити їх однаковими, щоб м'ясо приготувалося рівномірно.

Не варто смажити куряче філе на дуже великому вогні, тому що існує ризик отримати сухе м'ясо. Золотиста скоринка утворюється і при приготуванні на повільному вогні, але всередині м'ясо залишиться соковитим і ніжним.

Інгредієнти

Покроковий рецепт приготування

Підготуйте всі інгредієнти для приготування ніжного курячого філе з соусом з оливкового і вершкового масла з лимоном.

Куряче філе зачистіть від плівок і зайвого жиру. Розріжте уздовж на дві частини. Намагайтеся розрізати повільно й акуратно, щоб частини філе вийшли приблизно однакової товщини.

Розігрійте сковороду з 50 мл оливкової олії. Викладіть половинки курячого філе і смажте на повільному вогні з обох сторін до утворення золотистої скоринки, це приблизно по 7-10 хвилин з кожного боку. Посоліть і поперчіть м'ясо за смаком з обох сторін.

Помийте лимон і натріть цедру половини цитруса на дрібній тертці. Намагайтеся не терти білу частину, вона може давати гіркоту. Вичавіть на сковороду з куркою сік половини лимона.

Викладіть на сковороду 40 г вершкового масла і натерту лимонну цедру. Гасіть все разом на маленькому вогні ще протягом 5-7 хвилин. Подавайте куряче філе, полив його соусом.

Смачного!

Клопотенко поділився рецептом божественного курячого філе: рецепт на кожен деньРецепт курячого філе від Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився секретом найсмачніших дерунів з м'ясом.

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Евгений Клопотенко
STYLER
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