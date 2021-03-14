Клопотенко пожаловался на сделанные ресницы и брови: до сих пор не могу отмыть

Знаменитый украинский кулинар Евгений Клопотенко принял участие во втором выпуске грандиозного украинского "Липсинк батл" в образе легендарной Леди Гаги с хитом "Poker face". Перевоплощение, по признанию победителя "МастерШеф", далось ему непросто.

Об этом он рассказал в программе "Светская жизнь".

Камнем преткновения для ресторатора стал яркий макияж. К такому повороту он точно был не готов. А вот расстаться с растительностью на лице Клопотенко отказался - борода проглядывалась даже через толстый шар грима.

Чувствовал же он себя совсем не Леди Гагой, а самой настоящей Веркой Сердючкой.

"В кадре я здесь тупо Верка Сердючка. И идешь и всем говоришь, нет-нет я Леди Гага. Это было очень странно. Но Леди Гага она в целом - то девушка, то не девушка. Такая она непонятная. И я такой немного. Мы такие оба непонятные и у нас очень похожи энергетические уровни, эти все движения, хаос. И мне стало так круто, я почувствовал, что это я", - делится впечатлениями Клопотенко.

Евгений Клопотенко в образе Леди Гаги на "Липсинк батл" (скриншот)

Для максимального превращения в американскую звезду кулинару пришлось влезть в чулки, нацепить накладную грудь и встать на каблуки. Если с этим он справился, то макияж окончательно его обескуражил.

"Когда я уже надел костюм, я уже шел на сцену, мне говорят: "А макияж?". Я говорю: "Какой макияж"? И мне сделали такие брови, ресницы, которые я до сих пор не могу отмыть", - добавил победитель "МастерШеф".

Евгений Клопотенко стал Леди Гагой с ее "Poker face"

Отметим, что во втором звездном батле Евгений Клопотенко сразился с психологом Натальей Холоденко. Кулинар победил и прошел на следующий этап.

Всемирно известное шоу стартовало в Украине 6 марта. Организаторы обещают участие 36 селебретис, которые будут перевоплощаться в образы знаменитых артистов, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене. Ведущими проекта стали Потап и Тина Кароль.