ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На кого подписаться: эти аккаунты в TikTok научат делать идеальный макияж

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 18:09
На кого подписаться: эти аккаунты в TikTok научат делать идеальный макияж Как накраситься: и на случай, и на каждый день (фото: instagram.com/charlotteroberts)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как накраситься на вечеринку? А на свидание? А на собеседование? Даже те, кто кроме туши и помады в косметически ничего не держит, вдохновятся после этих уроков и, скорее всего, закажут пару палеток, подводок, праймер, консилер и много чего еще! Зато и результат будет впечатляющим!

Lite собрал 3 аккаунта в TikTok, где блогеры-визажисты делятся своими лайфхаками. А еще здесь – море вдохновения!

Автор этого канала Эбби специализируется на эксцентричных, необычных и часто сложных мэйках. Но и туториалов классического макияжа тут тоже хватает.

@abbyroberts

had to try it hehe

original sound - Kenzie B

Эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты! От необычного и сложного макияжа до классики и моря идей для собственных образов.

@charlottelooks

category is… barbed wire brows

original sound -

Вдохновение и желание попробовать что-то новенькое обеспечено!

@charlottelooks #ad NYE makeup idea ft @Eylure ‘untamed’ lashes! #ad #eylurebrandambassador original sound - boppagaming

На кого подписаться: эти аккаунты в TikTok научат делать идеальный макияж

Шарлотта Робертс (фото: instagram.com/charlotteroberts)

Если не хватает вдохновения и чего-то необычного!

@gabxxrielle

Cornfield Chase - Piano - Dorian Marko

Автор канала Габриэла в качестве "холста" использует свое же лицо. Осторожно: после просмотра видео вам может захотеться превратиться в русалку, фею или королеву из сказки.

На кого подписаться: эти аккаунты в TikTok научат делать идеальный макияж

На кого подписаться: эти аккаунты в TikTok научат делать идеальный макияж

Как красиво накраситься (фото: instagram.com/gabxxrielle)

Раньше мы писали, какие TikTok-аккануты о моде помогут найти свой стиль и поднимут настроение.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
STYLER
Поездки за границу во времена СССР: что было правдой, а что выдумкой
Поездки за границу во времена СССР: что было правдой, а что выдумкой