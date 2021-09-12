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"Кому-то надо бросить есть": 43-летняя Лидия Таран оконфузилась прямо на съемках

Новина українською →
Воскресенье 12 сентября 2021 14:02
"Кому-то надо бросить есть": 43-летняя Лидия Таран оконфузилась прямо на съемках Фото: Лидия Таран (instagram.com/lidiyataran)
Автор: Светлана Мащенко

Телеведущая Лидия Таран оконфузилась во время съемок выпуска ТСН. Но журналистка не растерялась и с присущим ей легким юмором рассказала об этом своим подписчикам в социальных сетях.

Неловким моментом Лидия поделилась в своем Instagram-сториз.

В кадре 43-летняя телеведущая предстала в голубом однобортном платье-пиджаке с V-образным декольте. В какой-то момент Лидия засмеялась и у нее расстегнулась верхняя пуговица на наряде.

"Кажется, кому-то надо перестать есть. Или смеяться?" - подписан ролик.

Интересно, что ранее телеведущая поделилась секретом стройности, посоветовав носить черное.

Отметим, что Лидия Таран является постоянной ведущей на телеканале 1+1 с 2009 года. Она занималась такими программами, как " Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

До августа 2010 года состояла в гражданском браке с ведущим Андреем Доманским. Они прожили вместе пять лет, совместно воспитывают дочь Василину.

Ранее мы писали про самые громкие казусы с украинскими ведущими в прямом эфире. Тут и выпавший зуб, и утерянные туфли, и химические взрывы.

Также сообщалось, что "зеленые человечки" в Крыму напали на сестру ведущего "плюсов".

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ведущая Лидия Таран
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