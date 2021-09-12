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"Комусь треба кинути їсти": 43-річна Лідія Таран оконфузилася прямо на зйомках

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Неділя 12 вересня 2021 14:02
"Комусь треба кинути їсти": 43-річна Лідія Таран оконфузилася прямо на зйомках Фото: Лідія Таран (instagram.com/lidiyataran)
Автор: Світлана Мащенко

Телеведуча Лідія Таран оконфузилася під час зйомок випуску ТСН. Але журналістка не розгубилася і з властивим їй легким гумором розповіла про це своїм дописувачам в соціальних мережах.

Незручним моментом Лідія поділилася у своєму Instagram-сторіз.

У кадрі 43-річна телеведуча постала в блакитній однобортній сукні-піджаку з V-подібним декольте. У якийсь момент Лідія засміялася і у неї розстебнувся верхній гудзик на вбранні.

"Здається, комусь треба перестати їсти. Або сміятися?" - підписаний ролик.

Цікаво, що раніше телеведуча поділилася секретом стрункості, порадивши носити чорне.

Зазначимо, що Лідія Таран є постійною ведучою на телеканалі 1+1 з 2009 року. Вона займалася такими програмами, як "Я люблю Україну"," Сніданок з 1+1", ТСН і "ПроФутбол".

До серпня 2010 року перебувала в цивільному шлюбі з ведучим Андрієм Доманським. Вони прожили разом п'ять років, спільно виховують дочку Василину.

Раніше ми писали про найгучніші казуси з українськими ведучими в прямому ефірі. Тут і втрачений зуб, і загублені туфлі, і хімічні вибухи.

Також повідомлялося, що "зелені чоловічки "в Криму напали на сестру ведучого "плюсів".

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ведущая Лидия Таран
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