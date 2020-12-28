В конкурсе "Мини мисс украиночка 2020" победила 5-летняя Аня: как выглядит юная красавица

В детском конкурсе красоты под названием "Мини мисс украиночка 2020" победила пятилетняя жительница Ужгорода Анна Кравченко. Девочке торжественно вручили корону на финале состязания в Киеве.

Как сообщает телеканал М-студио, малышка ходит в садик, но за ее плечами уже несколько побед в подобных конкурсах. В начале года девочка получила титул "Мини Мисс Ужгород 2020".

"Несмотря на юный возраст — 5 лет, красавица не боится сцены и камер. Говорит, что любит позировать, танцевать, дефиле. Почти год готовились с мамой к конкурсу, репетировали, подбирали костюмы, аксессуары, ведь все хлопоты легли на плечи родителей", - сказано в сообщении.

Анна Кравченко стала победительницей детского конкурса красоты

Маленькая красавица начала заниматься дефиле, сейчас посещает модельную школу, учиться позировать на фото. Аня принимала участие в различных мероприятиях, в основном фотоконкурсах.

Целый год корона пробудет у Анны Кравченко, а уже на следующий конкурс юная красавица будет в жюри и передаст ее новой победительнице.

В планах семьи Кравченко - и в дальнейшем развивать таланты дочери и участвовать в различных конкурсах.

Как мы писали ранее, титул "Мисс Украина Вселенная" 2020 получила Елизавета Ястремская, которой в прошлом году вручили звание вице-мисс.