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На конкурсе "Мистер Вселенная" победил украинец: кто он

Новина українською → Лиссабон, Среда 09 декабря 2020 14:05
На конкурсе "Мистер Вселенная" победил украинец: кто он Мистером Вселенная стал украинец из Одесской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На конкурсе "Мистер Вселенная" одержал победу Олег Борзенко из Одесской области. Само состязание проходило в Лиссабоне (Португалия) под эгидой Всемирной аматорской ассоциации бодибилдинга. Культурист из Черноморска получил престижный титул в категории 175 сантиметров. Об этом пишет издание "Думская".

Олегу сейчас 27 лет, он работает тренером в одном из спортивных клубов Одессы. Он был в армии и мечтал служить в спецназе. В свободное время тренировался и понял, что у него очень хорошо получается.

На конкурсе &quot;Мистер Вселенная&quot; победил украинец: кто онОлег Борзенко победил на конкурсе "Мистер Вселенная" в Португалии (фото: dumskaya.net)

"Все началось с армии. Мечтал служить в спецназе. Для этой работы нужно было обладать крепким телосложением, дисциплиной и самоотдачей. В армии для меня сложилось наилучшим образом. Командир батальона очень любил железный спорт. Главным условием ухода в увольнение было жим штанги лежа -100 кг. Естественно, каждый из нас был заинтересован в этом, и все свое свободное время я проводил у штанги", - вспоминает спортсмен.

После службы Олег решил продолжать заниматься спортом и повстречал одаренного тренера Андрея Толкача. Наставник смотивировал Олега заниматься.

"Через семь месяцев я занял второе место на всеукраинском конкурсе "Стальной Луч". К сожалению, был период когда я не принимал участие в соревнованиях, но не прекращал тренироваться и держать себя в форме", - рассказал украинец.

На конкурсе &quot;Мистер Вселенная&quot; победил украинец: кто онУкраинец одержал победу на конкурсе в Португалии (фото: dumskaya.net)

Отметим, что 23 ноября 2020 года Олег Борзенко стал серебряным призером на кубке Украины во Львове и сразу получил предложение поехать в Португалию на конкурс "Мистер Вселенная", где и одержал блестящую победу.

Как мы писали ранее, титул "Мисс Украина Вселенная" 2020 получила Елизавета Ястремская, которой в прошлом году вручили звание вице-мисс.

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