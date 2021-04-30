Константин Меладзе рассказал о карантине с женой: поначалу это было счастье
Продюсер Константин Меладзе рассказал, как карантин из-за коронавируса повлиял на их семейную жизнь с певицей Верой Брежневой.
Об этом он рассказал в интервью программы "Люди большого города" на KYIV.LIVE.
Он рассказал, в частности, о том, как на жизни его семьи сказываются ограничения, связанные с пандемией.
"В моем поведении и темпоритме с началом пандемии мало что изменилось, потому что я не летаю на гастроли, я работаю в студии. Что касается Веры, то ее жизнь, безусловно, изменилась. Она стала проводить больше времени дома и уделять больше внимания домашним заботам - то, чего ей, безусловно, не хватало все это время. Поначалу это всем было даже за счастье - посидеть дома, почувствовать семейные узы. Но со временем артист начинает скучать по концертам, по публике. Мы постепенно перешли в рабочий режим, но связанный с домом - то, что можно было производить, мы производили впрок", - поделился Меладзе.
Также композитор поделился мнением о новом образе супруги. Недавно Вера Брежнева заявила, что откажется от подчеркнутой женственности в пользу одежды в стиле кежуал.
"Каблуки в некоторой степени закрепощают на сцене. Если артист на каблуках, у него сразу появляется какой-то статус на сцене, он не может, например, прыгать и садиться на шпагат. А Вера сейчас себе может это позволить. Без каблуков на сцене она чувствует себя абсолютно свободно и по- девчоночьи, и это очень понравилось и мне, и публике", - сообщил Меладзе.
Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: dialog.ua)
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