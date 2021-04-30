ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Константин Меладзе рассказал о карантине с женой: поначалу это было счастье

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 13:49
Константин Меладзе рассказал о карантине с женой: поначалу это было счастье Фото: Меладзе рассказал о карантине с женой (instagram.com.meladzemusic)
Автор: Людмила Жукова

Продюсер Константин Меладзе рассказал, как карантин из-за коронавируса повлиял на их семейную жизнь с певицей Верой Брежневой.

Об этом он рассказал в интервью программы "Люди большого города" на KYIV.LIVE.

Он рассказал, в частности, о том, как на жизни его семьи сказываются ограничения, связанные с пандемией.

"В моем поведении и темпоритме с началом пандемии мало что изменилось, потому что я не летаю на гастроли, я работаю в студии. Что касается Веры, то ее жизнь, безусловно, изменилась. Она стала проводить больше времени дома и уделять больше внимания домашним заботам - то, чего ей, безусловно, не хватало все это время. Поначалу это всем было даже за счастье - посидеть дома, почувствовать семейные узы. Но со временем артист начинает скучать по концертам, по публике. Мы постепенно перешли в рабочий режим, но связанный с домом - то, что можно было производить, мы производили впрок", - поделился Меладзе.

Также композитор поделился мнением о новом образе супруги. Недавно Вера Брежнева заявила, что откажется от подчеркнутой женственности в пользу одежды в стиле кежуал.

"Каблуки в некоторой степени закрепощают на сцене. Если артист на каблуках, у него сразу появляется какой-то статус на сцене, он не может, например, прыгать и садиться на шпагат. А Вера сейчас себе может это позволить. Без каблуков на сцене она чувствует себя абсолютно свободно и по- девчоночьи, и это очень понравилось и мне, и публике", - сообщил Меладзе.

Константин Меладзе рассказал о карантине с женой: поначалу это было счастьеКонстантин Меладзе и Вера Брежнева (фото: dialog.ua)

Читайте также, что рассекречено элитное жилье Брежневой и Меладзе в Киеве на миллионы долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Константин Меладзе
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Какие продукты в пасхальной корзине самые опасные: будьте осторожны!
Какие продукты в пасхальной корзине самые опасные: будьте осторожны!