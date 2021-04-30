ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Костянтин Меладзе розповів про карантин з дружиною: спочатку це було щастя

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 13:49
Костянтин Меладзе розповів про карантин з дружиною: спочатку це було щастя Фото: Меладзе розповів про карантин з дружиною (instagram.com.meladzemusic)
Автор: Людмила Жукова

Продюсер Костянтин Меладзе розповів, як карантин через коронавірус вплинув на їхнє сімейне життя зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Про це він розповів в інтерв'ю програми "Люди великого міста" на KYIV.LIVE.

Він розповів, зокрема, про те, як на житті його сім'ї позначаються обмеження, пов'язані з пандемією.

"У моїй поведінці і темпоритмі з початком пандемії мало що змінилося, тому що я не літаю на гастролі, я працюю в студії. Що стосується Віри, то її життя, безумовно, змінилося. Вона почала проводити більше часу вдома і приділяти більше уваги домашнім турботам - те, чого їй, безумовно, не вистачало весь цей час. Спочатку це всім було навіть за щастя - посидіти вдома, відчути сімейні узи. Але з часом артист починає сумувати за концертами, по публіці. Ми поступово перейшли в робочий режим, але пов'язаний з будинком - те, що можна було виробляти, ми виробляли про запас", - поділився Меладзе.

Також композитор поділився думкою про новий образ дружини. Нещодавно Віра Брежнєва заявила, що відмовиться від підкресленої жіночності на користь одягу в стилі кежуал.

"Каблуки в деякій мірі закріпачують на сцені. Якщо артист на підборах, у нього відразу з'являється якийсь статус на сцені, він не може, наприклад, стрибати і сідати на шпагат. А Віра зараз собі може це дозволити. Без каблуків на сцені вона відчуває себе абсолютно вільно і по-дівчачому, і це дуже сподобалося і мені, і публіці", - повідомив Меладзе.

Костянтин Меладзе розповів про карантин з дружиною: спочатку це було щастяКостянтин Меладзе і Віра Брежнєва (фото: dialog.ua)

Читайте також, що розсекречене елітне житло Брежнєвої та Меладзе в Києві на мільйони доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Костянтин Меладзе
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Які продукти у великодньому кошику найнебезпечніші: будьте обережні!
Які продукти у великодньому кошику найнебезпечніші: будьте обережні!