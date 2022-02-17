Коргиколон: Елизавета II запускает парфюм для собак
Королева Великобритании Елизавета II выпустит парфюм для собак The Happy Hounds Dog Cologne, который пахнет "прогулками по побережью".
Об этом сообщает издание The Sun
На бутылках духов изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке, и они стоят 9,99 фунтов стерлингов (13,53 доллара) в сувенирном магазине.
Духами следует побрызгать на только что вымытую собаку, а их аромат придумывает специальный парфюмер.
Касаемо аромата, "это богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотами бергамота". Уточняется, что парфюм - унисекс, он подойдет как для кобелей, так и для сук.
Пока еще нет информации использует ли Елизавета парфюм на своих питомцах, однако его уже можно приобрести в сувенирном магазине поместья королевы. Также в лавке можно найти подарочный набор Sandringham Happy Hound стоимостью 45 фунтов стерлингов (61,23 долларов) с вышитой собачьей костью из твида и собачим шампунем, также с ароматом "прогулки по побережью".
Если же у вас нет собственных корги или дорги (таксы-корги), не волнуйтесь, в магазине есть много других товаров, особенно в отделе алкоголя. Например официальный джин Букингемского дворца, плюшевого мишку по имени Бумпа или красиво упакованный набор пива.
Королева, как известно, одержима корги. Она вырастила 14 поколений щенков, и по крайней мере 30 были рядом с ней в течение ее многолетнего правления. В поместье Сандрингем даже есть специальное кладбище для корги.
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