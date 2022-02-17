Коргіколон: Єлизавета II запускає парфуми для собак

На пляшках духів зображений герб сандрінгемського Королівського маєтку, резиденції королеви в Норфолку, і вони коштують 9,99 фунтів стерлінгів (13,53 долара) в сувенірному магазині.

Духами слід побризкати на щойно вимиту собаку, а їх аромат придумує спеціальний парфумер.

Що стосується аромату ," це багатий мускусний аромат з цитрусовими нотами бергамота". Уточнюється, що парфум - унісекс, він підійде як для псів, так і для сук.

Поки ще немає інформації чи використовує Єлизавета парфум на своїх вихованцях, проте його вже можна придбати в сувенірному магазині маєтку королеви. Також в крамниці можна знайти подарунковий набір Sandringham happy Hound вартістю 45 фунтів стерлінгів (61,23 доларів) з вишитою собачою кісткою з твіду і собачим шампунем, також з ароматом "прогулянки по узбережжю".

Якщо ж у вас немає власних коргі або доргі (такси-коргі), не хвилюйтеся, в магазині є багато інших товарів, особливо у відділі алкоголю. Наприклад офіційний джин Букінгемського палацу, плюшевого ведмедика на ім'я Бумпа або красиво упакований набір пива.

Королева, як відомо, одержима коргі. Вона виростила 14 поколінь цуценят, і принаймні 30 були поруч з нею протягом її багаторічного правління. У маєтку Сандрінгем навіть є спеціальне кладовище для коргі.