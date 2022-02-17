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Коргіколон: Єлизавета II запускає парфуми для собак

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Великобританія, Четвер 17 лютого 2022 12:48
Коргіколон: Єлизавета II запускає парфуми для собак Королева в день свого 90-річчя з коргі і доргі (фото: facebook.com/newideamagazine © 2016 Annie Leibovitz / PA Wire)
Автор: Сергій Кулик

Королева Великобританії Єлизавета II випустить парфум для собак The Happy Hounds Dog Cologne, який пахне "прогулянками по узбережжю".

Про це повідомляє видання The Sun

На пляшках духів зображений герб сандрінгемського Королівського маєтку, резиденції королеви в Норфолку, і вони коштують 9,99 фунтів стерлінгів (13,53 долара) в сувенірному магазині.

Духами слід побризкати на щойно вимиту собаку, а їх аромат придумує спеціальний парфумер.

Що стосується аромату ," це багатий мускусний аромат з цитрусовими нотами бергамота". Уточнюється, що парфум - унісекс, він підійде як для псів, так і для сук.

Поки ще немає інформації чи використовує Єлизавета парфум на своїх вихованцях, проте його вже можна придбати в сувенірному магазині маєтку королеви. Також в крамниці можна знайти подарунковий набір Sandringham happy Hound вартістю 45 фунтів стерлінгів (61,23 доларів) з вишитою собачою кісткою з твіду і собачим шампунем, також з ароматом "прогулянки по узбережжю".

Якщо ж у вас немає власних коргі або доргі (такси-коргі), не хвилюйтеся, в магазині є багато інших товарів, особливо у відділі алкоголю. Наприклад офіційний джин Букінгемського палацу, плюшевого ведмедика на ім'я Бумпа або красиво упакований набір пива.

Королева, як відомо, одержима коргі. Вона виростила 14 поколінь цуценят, і принаймні 30 були поруч з нею протягом її багаторічного правління. У маєтку Сандрінгем навіть є спеціальне кладовище для коргі.

Ми нещодавно повідомляли про те, що син Єлизавети II врегулював справу про зґвалтування

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Єлизавета II
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