Коргиколон: Елизавета II запускает парфюм для собак

На бутылках духов изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке, и они стоят 9,99 фунтов стерлингов (13,53 доллара) в сувенирном магазине.

Духами следует побрызгать на только что вымытую собаку, а их аромат придумывает специальный парфюмер.

Касаемо аромата, "это богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотами бергамота". Уточняется, что парфюм - унисекс, он подойдет как для кобелей, так и для сук.

Пока еще нет информации использует ли Елизавета парфюм на своих питомцах, однако его уже можно приобрести в сувенирном магазине поместья королевы. Также в лавке можно найти подарочный набор Sandringham Happy Hound стоимостью 45 фунтов стерлингов (61,23 долларов) с вышитой собачьей костью из твида и собачим шампунем, также с ароматом "прогулки по побережью".

Если же у вас нет собственных корги или дорги (таксы-корги), не волнуйтесь, в магазине есть много других товаров, особенно в отделе алкоголя. Например официальный джин Букингемского дворца, плюшевого мишку по имени Бумпа или красиво упакованный набор пива.

Королева, как известно, одержима корги. Она вырастила 14 поколений щенков, и по крайней мере 30 были рядом с ней в течение ее многолетнего правления. В поместье Сандрингем даже есть специальное кладбище для корги.