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Королеву Єлизавету II нахабно "обчистили" в палаці: сума викраденого вражає

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 15:52
Королеву Єлизавету II нахабно "обчистили" в палаці: сума викраденого вражає Королева Єлизавета II позбулася частини майна (фото: facebook.com.TheBritishMonarchy)
Автор: Людмила Жукова

37-річний буфетник обікрав британську королеву

Королеву Єлизавету II нахабно обікрав співробітник, що працює в її будинку. Злодієм виявився 37-річний буфетник Адамо Канто. Зловмисник скористався наданою довірою, крав речі з палацу і продавав їх. Всього він обчистив сім'ю на 100 тисяч фунтів.

Як повідомляє BBC, Канто зізнався, що виніс з Букінгемського палацу вісім десятків речей загальною вартістю сто тисяч фунтів стерлінгів. Зокрема, медалі та цінні сімейні фотографії з автографами.

Половину вкраденого слуга "штовхав" на аукціонах в мережі. Там і побачили речі представники палацу і забили тривогу.

Більшість речей Канто вкрав під час весняного карантину, коли в королівському палаці майже нікого не було. Зараз цю справу розглядає суд.

до Речі, викраденими виявилися фотографії членів сім'ї королеви — принців Вільяма та Гаррі, а також дружини Вільяма Кейт Міддлтон.

Зазіхнув злодій і на речі придворних. Вломившись в їхні кімнати, він присвоїв цінну медаль, яка належала Головному Економові Букінгемського палацу — віце-адміралу Джонстону-Берту.

Зараз нахабу випустили під заставу, але йому загрожує термін за гратами.

Раніше ми писали також, що Меган Маркл і принц Гаррі обставили королеву Єлизавету II в питанні з елітною нерухомістю.

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