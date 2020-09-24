Корона Mrs. Ukraine International 2020 нашла свою королеву: как прошел конкурс успешных красавиц

В Киеве состоялся международный конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2020. Победительница представит Украину на международном уровне в США уже в июле 2021 года.

В этом году главную корону конкурса красавиц и бизнес-вумен от 25 до 50 лет и титул победительницы Mrs. Ukraine International вручили 38-летней Виктории Файнблат.

Как рассказали организаторы конкурса, вручали корону национальный директор конкурса Mrs. Ukraine International Яна Луцка и украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Украины - Екатерина Кухар.

Отмечается, что в этих престижных соревнованиях критерием отбора является успешная карьера конкурсанток.

В Киеве выбрали королеву конкурса Mrs. Ukraine International 2020 (фото: facebook.com/mrsukraineinternational)

За главную корону конкурса поборолись 16 участниц. Все они - успешные и замужние, бизнес-леди, дизайнеры, модели, психологи и даже судьи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Также в анкете участниц конкурса не было никаких требований об обязательной "натуральности" - никаких "табу" на пластические операции.

А еще нет конкурса на эрудицию. Зато был "спортивный" выход (должен был заменить традиционный выход в купальниках), который на практике более походил на демонстрацию танцевальных навыков.

Было дефиле в украинских костюмах, а финальное - в вечерних платьях, которые у участниц были и довольно откровенные, и невероятно роскошные и пышные.

Королева Mrs. Ukraine International 2020 представит Украину международном уровне в США в следующем году (фото: facebook.com/mrsukraineinternational)

Как отметила обладательница короны Mrs. Ukraine International Файнблат, в свою победу она верила.

"Я врач, я дизайнер, я архитектор, я блогер... я мама двух детей!" - улыбается нарколог-психиатр Виктория.

Видео: В Киеве выбрали победительницу конкурса Mrs. Ukraine International 2020

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