Коронавирус меняет симптомы: украинский врач смутил заявлением

Украинцам рассказали о новых симптомах COVID-19

Коронавирус продолжает свирепствовать в Украине. С каждым днем больных становится все больше, а сама инфекция начинает проявляться в новых симптомах. Если в начале пандемии высокая температура была главным признаком COVID-19, то сейчас у пациентов может и не быть повышенной температуры, а на рентгене уже врачи видят двустороннюю пневмонию. Об этом в эфире "Громадського радио" заявил врач анестезиолог, медик высшей категории Сергей Дубров.

Популярным симптомом остается потеря обоняния и вкуса, хотя наблюдаться это может далеко не у всех больных. Новыми симптомами становятся расстройство желудка, рвота и диарея. В основном эти признаки характерны для жителей восточных стран.

Все эти симптомы говорят о том, что вирус постоянно мутирует. COVID-19 проявляет себя очень по-разному, в зависимости от иммунитета человека. Некоторые говорят, он стал более агрессивен, другие уверены, что он ослабел.

По словам доктора Дуброва, практически 80% заболевших не требуют госпитализации и могут справиться с инфекцией дома. Об этом говорит мировая статистика отслеживания инфицированных людей.

Врач отметил, что не нужно особого вмешательства в болезнь того человека, который не испытывает серьезных ухудшений.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4348 новых случаев COVID-19.

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